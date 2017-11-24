Eliz Sakuçoğlu’nun Hakan Sabancı sessizliği

Makaron’un haberine göre, küçük bir çocuğu kucağına alıp seven Eliz, “Allah ne zaman nasip ederse o zaman çocuk sahibi olurum” dedi.

Hakan Sabancı ile ilgili sorulara ise “Özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım. Bunlar bana göre olan şeyler değil. Hiç sansasyonel birisi olmadım, olmak isteseydim neler olurdu neler!” diye karşılık verdi.

Eliz Sakuçoğlu

Hakan Sabancı