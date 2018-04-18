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Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, söz konusu kişi annesi de olsa bu tür pozlar çekmesine karşı çıktı.Bu kişiler "Çocuk kim bilir nasıl da utandı o pozları çekerken" yorumunu yaptı. Birçok kişi de Elizabeth Hurley'in bu davranışını "tuhaf" diyerek nitelendirdi.