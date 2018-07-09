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Hurley'in oğlu Damian, annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bu pozlar nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini dile getiren Damian, annesine "Ne olur artık giyinik pozlar paylaş" dedi.