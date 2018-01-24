12 | 16

"Başakşehir, ilk yarıdan daha güçlü bir şekilde ikinci devreye girdi. Çünkü Arda Turan gibi önemli bir oyuncuyu transfer ettiler. O da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hemen gösterdi zaten Bursa’da attığı golle. Üç hafta sonra onlarla karşılaşacağız ve bu maç da çok zorlu geçecek. İnşallah tüm şartlar bizim lehimize gelişir ve biz o maçtan da galibiyetle ayrılırız."