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Futbol

Eljif Elmas, önemli açıklamalar yaptı

24.01.2018 - 10:28 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübe transferi ve Türkiye'deki günleriyle ilgili konuştu. Eljif ayrıca kendisini isteyen dev kulüplerin bulunduğunu açıkladı

  • 1 Eljif Elmas, Fatih Terim ve Manchester City'nin kendisini istediğini açıkladı
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    Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı ancak sezonun ilk yarısında lisans çıkarmadığı Eljif Elmas, Fanatik'e röportaj verdi. Makedonya'da yılın genç futbolcusu seçilen Eljif, Avrupa'nın kulüplerinden teklif aldığını doğruladı. İşte Eljif'in röportajından öne çıkanlar

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  • 2 Eljif Elmas, Fatih Terim ve Manchester City'nin kendisini istediğini açıkladı
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    "Öncelikle Rabotnicki'ye çok teşekkür ederim, bana hep yardımcı oldular. Bana güvendiler ve büyük bir şans tanıdılar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettim. Çok maç  oynadım ve epey katkı sağladım. İnşallah, o katkının kat kat üstünde performans sergiler ve Fenerbahçe’ye çok daha fazlasını veririm."

  • 3 Eljif Elmas, Fatih Terim ve Manchester City'nin kendisini istediğini açıkladı
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    "Epey bir takım vardı beni isteyen. Fakat o günler geçmişte kaldı ve ben geçmişi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bugün ve yarın. Şunu söyleyebilirim: İyi ki Fenerbahçe’yi seçmişim. Çünkü çok mutluyum."

  • 4 Eljif Elmas, Fatih Terim ve Manchester City'nin kendisini istediğini açıkladı
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    "Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını izledim hep, o derbilerle büyüdüm. Buraya gelmemdeki en önemli etkilerden birisi, o derbiler. İnşallah ben de artık o derbilerde oynayanlardan biri olacağım."

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  • 5 Eljif Elmas, Fatih Terim ve Manchester City'nin kendisini istediğini açıkladı
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    -Seni kimler istedi, söylemeyecek misin?

    "O bana kalsın"

    -Peki en azından İngiliz devleri var mıydı?

    "Evet"

    -Manchester City?

    "Evet..."

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Yorumlar 3
  • Misafir 5 saat önce
    Manchester City sporcuyu takıma alıyor .Sonra Firlandiya yada Slovakya ligine kiralık gönderiyor.Tabi iyiki Fenerbahçeyi seçmişim diyeceksin.Şampiyonlar Ligi maçları var Uefa kupası maçları var.Üst düzey maçlar var.
  • Misafir 6 saat önce
    tamamda fenere niye geldin. kulübün genç yetiştirmek gibi bir felsefesi, daha çok gençleri köreltiyor. seni geliştirecek teknik ekip yok
  • Misafir 6 saat önce
    nereye gitsin istersin. aklında bir takım var mı?
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