Erkeklerde akciğerden sonra en sık görülen prostat kanserinde erken tanı yüzde 100 kür imkânı tanıyor. Erken tanı için kanda PSA testiyle, rektal tuşe muayenesi şart. Ancak erkeklerin utandıkları için elle muayeneden kaçması ve bazı belirtileri gizlemesi geç tanıya yol açıyor.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan Mesuda Erşan imzalı habere göre, Üroonkoloji Derneği dün başlayan Dünya Üroloji Haftası nedeniyle prostat kanserine dikkati çekti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, “Maalesef kanseri ilerlemiş hastalara sık rastlıyoruz. Kadınların memelerine gösterdiği hassasiyeti erkekler prostatına göstermez. Dünya standardına göre metastatik ve lokal ileri evre prostat kanseri bizde daha sık görülüyor. Oysaki erken evrede yakalandığında yüzde 100 olan sağ kalım, metastatik evrede yüzde 30’lara kadar düşüyor. Ama muayene ve tanı şekli nedeniyle erkekler doktora gitmeye utanıyor” dedi.

PROSTAT KANSERİ MUAYENESİNİ YILDA 1 KEZ YAPTIRIN!

Her 12 erkekten birinde görülen prostat kanserinde erken teşhis için iki yöntem var. Kanda bakılan PSA’yı yaptırmak kolay. Ancak PSA’nın normal olması yetmiyor. Yüzde 25’inde PSA normal olsa (yalancı negatiflik) bile kişi kanser olabilir. Bunları yakalamanın tek yolu rektal tuşe muayenesi. Prostat mesanenin altında, rektumun önünde bir bez. Makattan parmakla birkaç saniyede muayene ediliyor. İki yöntem birbirini tamamlıyor. Rektal tuşe yapılmadan tamamlanan bir muayene ile uygulanan tanı yönteminin yetersiz kalacağı önemle vurgulanıyor. Prof. Dr. Sözen, özellikle ailesinde prostat kanseri hastası bulunan 40 yaş üstü erkeklerin ürolog muayenesinden geçmesi ve kanda PSA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bu risk grubunda olmayanlar ise kontrollerine 50 yaşında başlamalı.

YENİ PROSTAT KANSERİ İLAÇLARI VAR

Prof. Dr. Sözen, “Bu yıl tanı almış kanserler içinde prostat kanseri oranı yüzde 9.6. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 4.4’ü de prostat kanserine bağlı. Prostat kanseri tanısı alan hastaların tanı anında yüzde 79’unun organa sınırlı, yüzde 5’inin ise diğer organlara yayılmış olduğunu belirten Sözen, “Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanserine (kanserde son evre) kadar hastaları biz ürologlar tedavi ediyor, sonra medikal onkologlara devrediyoruz. Bu evrede kullanılan 3 ilaç var. Bu yeni ilaçlar ömrü 4-6 ay uzatıyor” dedi.

MR EŞLİĞİNDE BİYOPSİ

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı da MR (manyetik rezonans) teknolojisinin kullanılmasıyla prostat kanseri tanı ve tedavisinde önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Prof. Dr. Eskiçorapçı, “MR füzyon ile ultrason eşliğinde yapılan biyopsiler günümüzde özellikle ilk biyopsi negatif çıkan hastalarda, iç kısım tümörlerinde çok faydalı oluyor. Bu yöntemle, biyopsi tanısal etkinliği yüzde 90’ların üstüne çıktı. Biyopsinin birkaç kez tekrarlanmasını sağlayan yöntemle, tümör tespit edilerek 3 boyutlu olarak görüntüleniyor ve tek seferde biyopsi alınabiliyor. Böylece, daha doğru ve kesin tanı konarak tedavi çok daha hızlı planlanıyor” dedi.

PROSTAT KANSERİ TANISINDA BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız derhal bir ürologa görünün:

-İdrar yapmaya başlama güçlüğü veya yapamama

-Az miktarda ve kesik kesik idrar yapma.

-Geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı duyulması.

-Sertleşmede güçlük veya ağrı

-İdrar ya da menide kan görülmesi.

-Sırt bölgesi, kalçalar ya da üst uyluklarda ağrı veya hareket güçlüğü.

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