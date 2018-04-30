Nöroloji Uzmanı Dr. Samiye Uslu Kuzudişli, ellerdeki titremenin tiroid hastalığının belirtisi olabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Samiye Uslu Kuzudişli, tiroid hastalığının belirtileri arasında titremenin de olabileceğini belirterek, "İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması gibi belirtiler vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol açıyor. Türkiye'de ve dünyada sık olarak görülen ancak nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen titreme, nedene yönelik yöntemlerle tedavi edilebiliyor” dedi.

"YAŞLA BİRLİKTE ARTAR"

Uzm. Dr. Kuzudişli, "Nedeni bilinmeyen titremeler, esansiyonel tremor olarak adlandırılıyor. Vücutta en sık rastlanan hareket bozukluklarının başında gelen bu rahatsızlıklar, yaşlanmayla birlikte ilerliyor. Eller öne uzatıldığında ya da bardak, kaşık tutarken veya yazı yazarken daha çok ortaya çıkıyor. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta istirahat halinde titremeler duruyor. En çok ellerde oluşan titreme, daha sonra da baş, boyun, bacaklar, ses telleri ve gövdede görülüyor. Her titreme bir hastalık belirtisi olmayabiliyor" diye konuştu.

"VÜCUTTAKİ TİTREMELER PARKİNSONLA KARIŞTIRILIYOR"

Vücuttaki esansiyonel titremelerin genellikle Parkinson hastalığı ile karıştırıldığını belirten Uzman Dr. Kuzudişli, "Her ne kadar şikayetler benzerlik gösterse de iki hastalığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Nedeni bilinmeyen titreme, parkinsona göre 10 kat fazla görülüyor. Parkinson titremesi istirahat halinde, eller rahat pozisyonda dururken ortaya çıkıyor ve hareketle azalıyor. Parkinsonda ayrıca hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla yürüme, baş ve gövde öne eğik vaziyette yürüme, yüzde mimiklerde azalma görülüyor” şeklinde konuştu.

"KİŞİ TİTREMEYE BAĞLI OLARAK SU BİLE İÇEMEZ"

Uzm. Dr. Samiye Uslu Kuzudişli, “Esansiyonel titremeler ile karıştırılmaması gereken hareket bozukluklarından birini de beyincik lezyonlarının titremesi oluşturuyor. Beyincik lezyonlarına bağlı titremeler, diğerlerine göre daha şiddetli geçiyor. Eller hedefe yaklaştıkça titreme şiddetleniyor. Örneğin bardak ağza yaklaştırıldığında artıyor. Kişi suyu içecekken, titremeye bağlı olarak su bardaktan dökülmeye başlıyor. Ayrıca yürürken ve otururken dengesizlik gibi başka şikayetler de gelişiyor” ifadelerini kullandı.

“ESANSİYONEL TİTREMELER ÖMRÜ KISALTMAZ"

Esansiyonel titremelerin ömrü kısaltmadığını belirten, Uzman Dr. Kuzudişli, "Esansiyonel titremeler, yaşam süresini kısaltıcı bir etki göstermiyor. Ancak şiddeti yaşla birlikte artabiliyor. Sonuç olarak bazı hastalarda yazı yazma, yemek yeme sırasında güçlük, sosyal açıdan utanma gibi durumlara neden olabiliyor. Erken tedavi de hastalığın doğal seyrini durdurmuyor ya da yavaşlatmıyor" dedi.

"MUTLAKA TEDAVİ OLUN"

Mutlaka tedavi olunmasını gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kuzudişli sözlerini şöyle sürdürdü: "Titremeler, hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyorsa ve hasta günlük aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekiliyorsa ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan ve şiddetli titremesi olan hastalarda 'cerrahi tedavi' yöntemlerine başvurulabiliyor."

Nedeni bilinmeyen titremelerin başlangıçta hastanın günlük yaşamını etkilemeyeceğini ama ilerleyen dönemlerde bazı etkenlere bağlı olarak yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirten Kuzudişli, "Esansiyonel titremeleri tetikleyen faktörler heyecan, stres, uykusuzluk, fiziksel yorgunluk, aşırı kafein tüketimi, kan şekeri düşüklüğü, tiroit fonksiyon bozuklukları ve şeker hastalığı diğer önemli hastalıkların belirtileri olabilir” diye konuştu.

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