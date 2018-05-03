Elmalı turta nasıl yapılır? Ya da püf noktaları nelerdir? diye merak edenler tarifimizi uygulayınca neden bugüne kadar kendim pişirmedim diyeceksiniz. Elmalı turtanın en önemli püf noktası malzemelerin buluşmadan önce soğumasıdır. Elmaların pişerken suyunu bırakıp tekrar kendine gelmesi önemlidir. İşte yapımı kolay, görüntüsüyle hazır alınmış turtaları aratmayan tatlı isteğini bastıran tarif…

ELMALI TURTA TARİFİ

Malzemeleri:

1 yumurta

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 çay kaşığı karbonat

İç için:

4 adet tatlı elma

2 yemek kaşığı şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba unu dökün, ortasını boş bırakın. Ortasına yumurta, yağ, şeker, nişasta ve karbonatı atıp yoğurun. Yoğurulmuş hamurumuzu dinlenmeye alıp iç malzemeyi hazırlamaya başlıyoruz. Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Elmaların suyunu sıkmayı sakın unutmayın. Suyu sıkılmış elmaların üzerine tarçın serperek 10 dakika pişiriyoruz. Ve iç malzemeyi soğumaya bırakıp hamura şekil vermeye başlayabiliriz. Hamurdan iki ceviz büyüklüğünde koparıp kalanını içi yağlanmış tercihen yuvarlak borcama yerleştiriyoruz. Hamurunuzu borcama göre açarsanız daha kolay olacaktır. Serdiğimiz hamurun içine elmalı karışımı döküp her tarafına eşit şekilde yayıyoruz. Ayıracağımız ceviz büyüklüğünde hamurlarla şeritler yapıyoruz. Şeritleri hamurun üzerine çapraz denk gelecek şekilde koyup kenarlarını alt hamura yapıştırıyoruz. Isıttığınız 180 derecelik fırında rengi değişene kadar pişiriyoruz. Pişen ve soğuyan turtamıza elekten geçirerek pudra şekeri serpiyoruz. Pizza dilimleri şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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