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Kendisini yüzde yüzünü veren bir oyuncu olarak anlatan Elmander, "Ben yüzde yüzünü vermeye çalışan bir futbolcuyum. Sahada savaşırım, koşarım, mücadele ederim. taraftarların yüzümde kanla beni hatırladığı fotoğraf var ya, ben tam olarak bunum. Futbol oynarken savaşa girerim." yorumunu yaptı.