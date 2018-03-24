Elmander, Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili açıklamalar yaptı. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan, ocak ayınad ise formasını giydiği Örgryte ile kariyerine nokta koyan Elmander, ülke basınına açıklamalar yaparak Galatasaray'daki göreviyle ilgili konuştu.

Aftonbladet gazetesine konuşan 36 yaşındaki Elmander, neden futbolu bıraktığı sorusuna "Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun süre de geçmiyordu. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum." yanıtını verdi.

"GALATASARAY'IN TRANSFER EDEBİLECEĞİ OYUNCULARI İZLİYORUM"

Galatasaray'daki göreviyle ilgili de konuşan Elmander, "Fatih Terim'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA BIRAKMIŞTI

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda 61 karşılaşmaya çıkıp 17 gol atan Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıklamıştı. Son olarak İsveç 2. Lig takımlarından Örgryte formasını terleten İsveçli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısı olacağı konuşuluyordu.

Örgryte Başkanı Joacim Nordh, o günlerde yaptığı açıklamada, Elmander'in hala sözleşmeli futbolcuları olduğunu ve kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirtmişti. Bu söylentilerin üzerine 36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu.