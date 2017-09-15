Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda işlem hacmi yüzde 49 arttı

Türkiye'de, geçmişte önemli oranlara ulaşan kayıt dışı kıymetli taş ithalat ve alım-satımını kayıt altına almak amacıyla Borsa İstanbul bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda, KDV ve ÖTV'de yapılan değişiklikler sonucu Eylül 2014'ten bu yana elmas, zümrüt, safir, yakut, topaz ve inci alınıp satılıyor.



Çoğunluğu ithal edilmek üzere yılın 8 ayında 80 bin 339 karatlık elmas, 8 bin 227 karatlık zümrüt, 20 bin 127 karatlık safir ve 13 bin 428 karatlık yakut olmak üzere 122 bin 122 karatlık değerli taşın işlem gördüğü piyasada, bin 259 kilogram incinin de alım satımı gerçekleştirildi.



Bu yılın 8 ayındaki işlem miktarı 2016'nın aynı dönemi ile kıyaslandığında sadece elmasta azalış görüldü. Elmastaki yüzde 27'lik azalışa karşın, safirde yüzde 74, yakutta yüzde 69, incide yüzde 50 ve zümrütte yüzde 13 artış kaydedildi. Bu dönemde topaz alımı satımı ise yapılmadı. Böylece ocak-ağustos döneminde Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda gerçekleştirilen toplam işlem miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterdi.



8 AYDA TL BAZINDA İŞLEM HACMİ YÜZDE 49 ARTTI



Verilere göre, söz konusu dönemde 28 milyon 199 bin liralık ve 34 milyon 840 bin dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 18 milyon 922 bin liralık ve 49 milyon 329 bin dolarlık işlem hacmi gerçekleştirilmişti. Böylece söz konusu dönemde TL bazında işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarken, dolar bazında ise yüzde 29 azaldı.

Öte yandan, borsada daha önce işlem görmüş kıymetli taşların tamamı veya bir kısmı kıymetli eşyaya dönüşmüş olarak herhangi bir değerlemeye tabi tutulmadan iki borsa üyesi arasında el değiştirebiliyor.



Yılın 8 ayında Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda 2 bin 470,70 karatlık elmas, 167,90 karatlık zümrüt, 354,73 karatlık safir ve 344,52 karatlık yakut karşılığında 9 milyon 985 bin liralık ve 42 bin 580 dolarlık kıymetli eşya bildirimi yapıldı.

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

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