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Elektrikli araba üreticisi Tesla Motors'da bugün kritik bir oylama yapılacak.

Yıllık yönetim kurulu toplantısında hissedarlar, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra kardeşi Kimball Musk dahil üç yönetim kurulu üyesinin görevden alınması teklifini oylayacak.

Oylamayı gündeme getiren hissedarlar, son dönemde yaptığı yatırımların bir sonucu olarak art arda zarar açıklayan Tesla'nın kurucusu Musk'ın yetki alanının sınırlandırılmasını talep ediyor.

Ancak ABD merkezli finans haber kanalı CNBC, Tesla'nın büyük hissedarlarının Musk'tan yana olduğunu yazdı.

CNBC'ye konuşan ve Tesla'nın en büyük 20 hissedarından birisi olan bir yatırımcı, bugünkü oylamada Musk'a destek vereceğini söyleyerek, "Apple kurucusu Steve Jobs ve Elon gibileri dahi insanlar. Onlara ya inanırsınız ya da inanmazsınız" dedi.

Morningstar varlık yönetimi şirketinden hisse piyasası uzmanı David Whiston ise "Elon'u Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan indireceklerine inanmıyorum. Eğer Elon'a inanmıyorsanız ne diye Tesla hissedarı olasınız ki?" diye sordu.

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2018'de 710 milyon dolarlık zarar

Tesla Motors, yeni elektrikli aracı Model 3'ün seri üretime geçememesi ve şirketin nakit akışı sıkıntıları nedeniyle olumsuz haberlerle mücadele ediyor.

Şirketin hissedarlarına danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu geçen hafta Tesla hissedarlarına gönderdiği mektupta yönetim kurulunda Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yeniden üye olarak seçilmemesi çağrısında bulundu.

CtW mektubunda Tesla'nın zararının son çeyrekte yüzde 19'a çıktığını ve bu dönemde şirketin nakit rezervinin de hızla eridiği söylendi.

Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

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