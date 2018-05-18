Zaman zaman ilginç fikirler ve projelerle karşımıza çıkan Tesla’nın kurucusu Elon Musk, 2016’da tünel ve inşaat altyapısıyla ilgili olarak Boring Company’i kurmuş ancak bu şirket çeşitli yan ürünleri de piyasaya sürmeye başlamıştı. Bu ürünlerden biri olan alev silahı aylar önce satışa çıktı. 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ürün, 20 bin kişi tarafından satın alındı.

Dün gece bir etkinlikte açıklama yapan Elon Musk, alev silahlarının teslimatlarında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ve siparişlerin 2 hafta içinde alıcılara gönderilmeye başlanacağını belirtti. Musk daha önce alev silahlarının kış mevsimi içerisinde teslim edileceğini söylemişti.

Alev silahını satın alan 20 bin kullanıcı, ürünle birlikte pek çok maddeyi de imzalamak zorunda kaldı. Bu maddeler arasında ‘Evde kullanmayacağım’, ‘Başkalarına doğrultmayacağım’, ‘Güvenli olmadığı sürece kullanmayacağım’ gibi kurallar var.