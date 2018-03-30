Gelişen yapay zeka ile baş edebilmek için insanların zihinsel kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan SpaceX kurucusu Elon Musk bu alanda ilk adımı attı.

KAPASİTE ARTIRICI BEYİN ÇİPİ VE BEYİN NAKİLLERİ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Kapasite artırıcı beyin çipi ve hatta beyin nakilleri geliştirmeyi planlayan Musk, bugüne kadar çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürütürüyordu. San Francisco'da bir ofis açmak için geçtiğimiz yıl başvuruda bulunan şirket, belediyeye gönderdiği belgelerde ofislerinde hayvanlı testler için bir laboratuvar ve kemirgenlerin muhafaza edileceği bir oda olacağını belirtti.

Şirketin San Francisco'daki merkez ofisinde hayvan barındırma ve testlerde kullanmak için gerekli izinleri aldığı da gelen haberler arasında.

KAZA VE YAŞLILIK SONUCU BEYİNDE OLUŞAN HASAR VE KABİLİYET KAYIPLARINI GİDEREBİLECEĞİNİ VAAD ETTİ

Bugüne kadar Neuralink konusunda fazla konuşmayan Elon Musk, şirketin geliştirdiği teknolojilerin halka ulaştırılmasının 7-9 yıllık bir süreçte gerçekleşebileceğini öngörmüştü. Ünlü girişimci Wait Buy Why sitesine verdiği röportajda, Neuralink teknolojisinin kaza veya yaşlılık sonucu beyinde oluşan hasar ve kabiliyet kayıplarını giderebileceğini vaad etmişti.

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