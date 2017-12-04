Elon Musk, Bitcoin'in mucidi olduğu iddialarını yanıtladı

2015 yılında SpaceX’ten ayrılan Sahil Gupta, elde ettiği bulgulardan ve söylentilerden yola çıkarak Elon Musk’ın Bitcoin’in mucidi olduğunu söyledi.

Gupta, "Bu bilgi eninde sonunda ortaya çıkacak. Ortaya çıkmış olsaydı, Elon kripto paranın kurucusu olarak yol gösterebilirdi” dedi.

BITCOIN'LERİNİ KAYBETMİŞ

İddialar üzerine bir açıklama yapan Elon Musk, Satoshi Nakamoto olmadığını söyledi ve “Bir arkadaşım birkaç yıl önce bana Bitcoin göndermişti ama şu an nerede olduklarını bilmiyorum" dedi.

167 milyar dolar hacmiyle S&P 500 endeksindeki şirketlerin yüzde 95’inden daha değerli olan Bitcoin, haftanın başında 10.000 dolar değere ulaşmıştı. Kripto para yılın başında yalnızca 1.000 dolardı.

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