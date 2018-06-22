Tesla Motors, geçtiğimiz günlerde eski çalışanı Martin Tripp’e açtığı davayla gündeme gelmişti. Şirketein ‘Gigafactory’ fabrikasında çalışan Tripp, gigabaytlarca tescilli veriyi çalmakla suçlanıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk ise ona sabotajcı ve hırsız demişti. Ancak görünüşe göre olay burada kapanmadı ve gittikçe büyüyecek gibi gözüküyor.

Washington Post, Elon Musk ve Martin Tripp arasında gerçekleşen bir e-mail yazışmasını yayınladı. Suçlamaları kesinlikle kabul etmeyen Tripp, Tesla araçlarının güvenlik sorunlarıyla trafiğe çıktığını söyledi. Musk ise araçlarının, özellikle de Model 3’ün kendi segmentinde en güvenli araçlar olduğunu söyleyerek Tripp’e berbat bir insan olduğunu ifade etti.

Martin Tripp, Tesla’ya açtığı davada şirketin Tesla 3 modellerine hasarlı batarya modüller yüklediğini ve bu modelin üretim merkezine tehlikeli derecede hurda yığıldığını iddia ediyor.