Facebook'un Cambridge Analytica isimli firmaya 50 milyon kullanıcısının bilgilerini aktardığının ortaya çıkmasının ardından, #deletefacebook etiketiyle başlatılan kampanyaya birçok ünlü isim destek vermeye devam ediyor. Bu kampanyaya destek veren isimlerden biri de Elon Musk!

Ünlü iş adamı daha önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla bu kampanyaya destek olacağını bildirmişti. Sözünü tutan ünlü isim, bugün yaklaşık 2,6 milyon takipçisi bulunan SpaceX ve Tesla Facebook sayfalarını tamamen sildi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg bu konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada: "Cambridge Analytica, bize bu bilgileri sileceğini taahhüt etmiş ve bu konuya ilişkin yasal evrak göstermişti. Onlara inanarak hata yaptık. Bu tür hataların tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız." diyerek hatalarını kabul etmiş ancak bu özür, sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin dinmesine yardımcı olamamıştı.