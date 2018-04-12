Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk, katıldığı CBS This Morning adlı programda, Gayle King'in sorularını yanıtladı. Son birkaç ayın çok stresli geçtiğini dile getiren Musk, "Fabrika katında uyuyorum çünkü burası uyumak için çok eğlenceli bir yer. Bilirsiniz, korkunç!" dedi.

King'in "Neden fabrikada uyuyorsun?" sorusuna "Çünkü eve gitmek ve duşa girmek için zamanım olmuyor." cevabını veren Musk, Tesla Model 3 üretiminin kendisini bu hale getirdiğini belirtti. Daha önce 2018 başına kadar 20.000 Tesla Model 3 üretileceğini söyleyen Musk, bu hedefe ulaşamamıştı. 2018'de de Tesla şirketi ve Musk için benzeri bir başarısızlık öngörülüyor. Şu anda haftada 2500'den daha az Tesla Model 3 üreten şirketin planı, 3 ay içinde haftada 5000 araç üretecek seviyeye gelmek.

Konula ilgili olarak Musk, "Şirketin CEO'su olarak benim görevim şu anda Model 3'ün üretimine odaklanmaktır." dedi ve ekledi: "Bir pazar gece yarısı saat 02:00'de robot kalibrasyon sorunlarını teşhis etmeye yardımcı oldum. Sorunları çözmek için hep birlikte haftada 7 gün çalışıyoruz."