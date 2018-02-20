The Washington Post'un haberine göre Elon Musk, kurucusu olduğu Boring Company adlı şirket ile trafik sorununu kökünden çözecek bir proje için düğmeye bastı. Şirket, New York ile Washington arasını 29 dakikaya indirecek olan Hyperloop (yeni nesil ray sistemi) tünelleri için hükümetten onay aldı.

Şimdilik Washington'ın kuzeydoğusunda terk edilmiş bir bölgeyi kazmak için ön izin belgesine sahip olan Boring Company, bu bölgede yapacağı denemelerden olumlu sonuç alırsa Hyperloop tünellere devam edecek. Belediye başkanının sözcüsü,"Hyperloop konusunda genel vizyonun ne olduğunu anlamamız için görüşmelerimize yeni başladık" diyerek süreci özetledi.

Bilindiği üzere Musk, geçtiğimiz haftalarda Tesla model otomobilini SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile uzaya göndermişti. Ünlü milyarder, şimdilerde dünya içerisindeki ulaşımı geliştirmeye çalışıyor.