Sorunsuz bir kalkış yapması oranı %50 olarak belirtilen, ilk iki hızlandırıcı başarıyla Dünya'ya geri dönerken, üçüncü itici roketi sağlam bir biçimde indirmeyi başaramayarak neredeyse kusursuza yakın bir biçimde görevini tamamlayan Tesla Roadster'ın milyonlarca yıl uzay boşluğunda kalma ihtimali var.

Mars yörüngesine olan yolculuğunu hedefini ıskalayacak şekilde sürdürecek olan Tesla, çok düşük bir ihtimal de olsa, %6 ihtimalle önümüzdeki 2 milyon yıl içerisinde Dünya'ya, %2.5 ihtimalle de Venüs'e çarpabilir. Aracın Dünya'ya olan ilk yakın geçişinin 2091 yılında olması beklenirken, bundan sonraki süreçte 3 milyon yıldan sonra ise Tesla'nın Dünya'ya çarpma ihtimali %10'a çıkacak.

Bilim insanlarının araştırmasına göre Tesla Roadster'ın onlarca milyon yıllık süreç içerisinde herhangi bir gezegene çarpma ihtimalini ise %50 olarak belirlemişler.

3. hızlandırıcının kargoyu fazla itmesi sebebiyle Tesla Roadster, planlandığı gibi Mars yörüngesine değil, astroid kuşağına doğru hareket ediyor.

Eski uydu mühendisi Ben Pearson, NASA'nın ve Space X'in yayınladığı veriler üzerinden Tesla Roadster'ın yerini güncel olarak gösteren (opsiyonel olarak ileriye dönük anlamda da yerini görebiliyorsunuz) bir site de yayınladı.

Tesla Roadster

TÜM DÜNYAYA İNTERNET SAĞLAMAYA HAZIRLANIYOR

SpaceX, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki adet deneysel genişbant uydusunu da uzaya taşıyarak tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını fırlatmaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 17.17'de fırlatılacak olan uyduları yukarıya taşıyan roketler, görevlerini tamamladıktan sonra okyanusa iniş yapacak. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından deneysel lisans verilen uydularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan SpaceX, önümüzdeki yıldan itibaren 4425 adet küçük uyduyu dünya yüzeyine yollamayı hedefliyor. Ardından, dünya genelinde 7500'den fazla uyduyla tüm dünyaya hızlı internet sağlamayı planlayan şirketin hedefi, 2025 yılına kadar 40 milyon müşteriye ulaşmak. Bu da yaklaşık olarak 30 milyar dolar gelir elde edileceği anlamına geliyor.

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