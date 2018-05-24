Favori platformu Twitter üzerinden yeni projesi Pravda’yı duyuran Elon Musk, insanların haberlerin, habercilerin ve yayıncıların güvenilirliklerini oylayabilecekleri bir değerlendirme sitesi geliştirmek istiyor.

Halka gazeteci, editör ve yayıncı kuruluşların güvenilirliklerini puanlamalarını isteyen Elon Musk, sistemin ayrıca yalan haber ve propaganda yayan bot hesapları da saptayacağını açıkladı.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

“Her bir gazetecinin, editörün veya yayınevinin zaman içinde güvenilirlik puanını takip edebileceği, insanların bir haberin gerçekliğini değerlendirebileceği bir site oluşturmaya başladık. Adını Pravda koymayı düşünüyorum…”

İddiasını bir adım ileriye taşıyan Musk, sonrasında Twitter üzerinden “Medya güvenilirliği değerlendirme sitesi oluştur” isimli bir anket başlattı.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Bu haberin yazıldığı sırada ankete verilen 531,890 oyun yüzde 88’i Musk’ın fikrini destekler türdendi.

Elon Musk’ın Pravda ismini Rusya’ya atıfa bulunmak için seçtiği belirtiliyor. Pravda, Eski Sovyetler Birliği'nde yayınlanan günlük bir gazeteydi.

Model 3 üretimindeki sorunlar ve otonom aracının karıştığı kazalar sonrasında hakkında birçok haber çıkan Tesla hakkında son dönemde çarpıcı iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Musk daha önce Washington Post’a yaptıkları bir haberden dolayı Twitter üzerinden çıkışmıştı.

ELON MUSK: "UÇAN ARABALAR KAFAMIZI KESEBİLİR!"