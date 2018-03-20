Silikon Vadisi milyarderi Elon Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla'nın yapay zeka şirketi Cortica ile yapacağı işbirliği görüşmeleri için İsrail'e gitti.

Görüşmelerin Tel Aviv merkezli yapay zeka şirketi Cortica'ya yatırım hatta satın alma boyutuna ulaşabileceği belirtiliyor.

Cortica, geliştirdiği teknolojiyle sürücüsüz araçların çevresindeki hareketli cisimleri belirleyebilmesini sağlıyor. Bu doğrultuda araç sahibini bilgilendirmekle kalmıyor sürüş esnasında olması muhtemel çevresel değişliklikleri de tahmin edebiliyor.

Musk, ziyareti kapsamında Necef Çölü'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Masada'yı da ziyaret etti.

İsrail şirketi görüşmeyle ilgili yorum yapmazken şirketin 2007 yılında kurulmasından bu yana 70 milyon dolar yatırım aldığı belirtiiyor. Hong Kong merkezli Horizons Ventures ve Rus Mail.ru da büyük yatırımcılar arasında.

Tesla, daha önce de bir başka İsrail şirketi Mobileye ile işbirliği yapmış ancak otomatik pilottaki bir Tesla Model S aracının ciddi bir kazaya karışmasının ardından 2016 yılında yollar ayrılmıştı.

Mobileye geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden 15.3 milyar dolar karşılığında satın almıştı.