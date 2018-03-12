Teksas'ta bir festivalde konuşan uzay havacılık şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı açıklamada 2019 yılında Mars roketinin hazır olacağını duyurdu.
Elon Musk, "Şu anda ilk gemiyi, gezegenlerarası aracı yapıyoruz ve muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında ilk kısa uçuşları yapacağız." dedi.
Ünlü girişimci geçen yıl Büyük Şahin Roketi (Big Falcon Rocket) ya da kısa adıyla BFR olarak bilinen Mars aracının bir gün Dünya içerisinde şehirden şehire inanılamayacak kadar kısa zaman zarfında insan taşıyacağını da belirtmiş ve örnek olarak New York ile Şangay arasının 30 dakika süreceğini söylemişti.
2022 yılında BFR'nin Mars'a inmesini umduğunu belirten Musk, ilk görevin ise kargo olacağını belirtirken er ya da geç gemiyle insanların ve eşyalarının taşınacağını da ekledi. Asıl amaç ise Mars'ta kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir insan kolonisi kurmak.
DOĞRUDAN DEMOKRASI İSTİYOR
Milyarder girişimci Mars'ın devasa bir girişimcilik potansiyeli taşıdığını esprili bir şekilde dile getirerek, "Mars'ın demircilikten pizzacıya dek her şeye ihtiyacı olacak. Mars'ta iyi bir bar olması da lazım. Mars Bar..." dedi.
Elon Musk gezegene hükmetmek gibi bir amacının olmadığını ve asıl amacının doğrudan demokrasi kurmak olduğunu bir kez yineledi. Elon Musk "Konular temsili hükümetler yerine insanların doğrudan oylarıyla halledilecek." diyen Musk kafasındaki sistemi de açıkladı.
Elon Musk, bir kanunu geçirmek için çoğunluk oylarının yüzde 60 oranında olabileceğini ancak bir kanunu kaldırmanın yenisini yapmaktan daha kolay olması gerektiğine dikkat çekerek, yüzde 40 üzerindeki herhangi bir rakamın yürürlükteki bir kanunu kaldırmaya yetmesi gerektiğini söylüyor.
Elon Musk, kanunların kısa ve anlaşılır olması gerektiğine, çok fazla düzenlemenin toplumun ilerlemesini durdurduğunu ve zararlı olduğuna da dikkat çekiyor.
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