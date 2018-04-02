Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X'in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.
Musk, takipçilerine önce önemli bir haber vereceğinin duyurusunu yaptı.
Birkaç saat sonra attığı tweetinde ise 'Tesla iflas etti' manşetiyle şöyle bir haber paylaştı:
"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun olarak Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız."
Bu haberin ardından 'Bankwupt' (Bankrupt: İflas) yazılı bir kartonu tutarken kendi fotoğrafını paylaşan Musk, şu tweeti paylaştı:
"Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde "Teslaquilla" şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu, yanaklarında kuruyan gözyaşlarının izlerini görmek mümkündü.
"Bu ileri görüşlü bir açıklama değil, çünkü, açıkçası, amacı ne olurdu?
"Mutlu yeni aylar!"
Her ne kadar Musk şimdilik şaka yapıyor gibi gözükse de elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ölümlü bir kazaya karışması şirket hisselerinin son bir yılın en düşük seviyesine inmesine yol açmıştı.
Tesla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada California'da ölümlü bir kazaya karışan araçlarının otopilot modunda olduğunu belirtmişti.
Açıklama, sürücüsüz araç teknolojisi konusundaki kaygıları arttırdı.
23 Mart'taki kazada Tesla'nın Model X aracı yol kenarındaki bariyerlere çarpıp alev almıştı.
Şirket hayatını kaybeden 38 yaşındaki sürücünün kazadan saniyeler önce aracı otopilot moduna geçirdiğini açıkladı. Ancak sistemin beton bariyeri algılayıp algılamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca Bloomberg'in haberine göre binlerce kişinin satın almak için sıraya girmesine rağmen Tesla'nın Model 3 arabasının üretim hedeflerini yakalayamıyor olması milyonlarca dolar kaybetmesine sebep olabilir.
35 bin dolardan başlayan aracın üretim hedeflerine ulaşılamaması, şirketin sürekli para harcamasına neden oluyor.
Şirket son 4 yıl içinde 8 milyar dolar para harcadı.
Ayrıca Tesla'nın önümüzdeki bir yıl içinde vadesi gelen 1 milyar dolar değerinde bono ödemesi var.
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