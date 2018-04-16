Geçtiğimiz günlerde CBS'nin This Morning adlı programına konuk olan Elon Musk, Tesla'nın otomatik pilot teknolojisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Musk, "Otomatik pilotun hiçbir zaman mükemmel olmayacağını vurgulamak gerek." dedi ve ekledi: "Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değil ama uzun vadede düşünüyorum ve kazaları 10 kat azaltabilirim. Bu çok büyük bir fark."

Programın sunucusu Gayle King'in "Elimizi direksiyona koyacaksak otomatik pilotun amacı nedir?" sorusuna, "Bunun sebebi kaza olasılığını daha da düşürmek" diyen Musk, Tesla'nın Model S, Model X, yakında Model 3 ve yarı kamyon modellerinde otomatik pilot teknolojisinin yer aldığını belirtti.

King'in "Neden fabrikada uyuyorsun?" sorusuna "Çünkü eve gitmek ve duşa girmek için zamanım olmuyor" cevabını veren Musk, Tesla Model 3 üretiminin kendisini bu hale getirdiğini dile getirdi...