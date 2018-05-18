The Boring Company’nin kazdığı tünellerde seyahat edecek olan Loop sistemi, vakum tüpleriyle aynı anda 16 yolcu taşıyabilecek ve saatte 240 km hızla sefer yapacak.

Elon Musk, bu seyahat için insanların ödeyeceği ücretin ise yalnızca 1 dolar olacağını açıkladı. Şirket Loop sistemi için bir araçlık park alanı boyutunda yüzlerce küçük durak inşa etmeyi planlıyor.

ELON MUSK SÖZÜNÜ TUTTU! 2 HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

Loop toplu taşıma sisteminin ilk uygulanacağı şehir ise Los Angeles olacak. Belediyeyle birlikte çalışan The Boring Company, 4,5 km uzunluğundaki ilk Loop tünelini Los Angeles Interstate 405 otobanı paralelinde hizmete sunacak.

Elon Musk, toplu taşıma sisteminin ne zaman kullanıma açılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

TESLA'DAN DÜNYA REKORU! 130 TONLUK UÇAĞI ÇEKTİ