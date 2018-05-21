Kurucusu olduğu The Boring Company ile yer altındaki bir platformun üzerinde, 240 km hızdaki yolculuklar için yalnızca 1 dolar talep edeceğini açıklayan Elon Musk, uçan arabalar hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Blade Runner ve Geleceğe Dönüş 2 gibi filmlerden bu yana insanlığın hayali haline gelen uçan arabalar hakkında konuşan Musk, bu araçların insanların kafasını kesebileceğini belirtti.

Fikrini "Giyotin" benzetmesiyle açıklayan Musk, kaçınılmaz olarak birilerinin uçan arabaları doğru şekilde kullanmayacağını ve bunun da aşağıdaki insanlar için tehlike yaratacağını dile getiren Musk, araçların düşerek insanlara zarar verebileceğini belirtti. Muhtemelen Musk'ın bu konuşmayı yapmasının asıl sebebi, The Boring Company'nin faaliyetleri olan yer altındaki tünelleri öne çıkarmaktı. Zira neden uçan araba yapmadığının sorulması üzerine "Tüneller, uçan arabalardan çok daha keyifli." yanıtını verdi.