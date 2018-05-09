Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketinin ilk çeyrek için açıkladığı 710 milyar dolarlık zararın ardından 9,85 milyon dolarlık Tesla hissesi aldı. Musk'ın pazartesi günü yaptığı alım, Mart 2017'den bu yana şirket hisselerine harcadığı en yüksek meblağ.
Bloomberg verilerine göre hâlihazırda Tesla'nın en büyük hissedarı olan 46 yaşındaki girişimcinin şirketi payı yüzde 20'ye yaklaşmış durumda.
Geçtiğimiz günlerde şirketini eleştiren yatırımcılara "Dalgalanmayı kaldıramıyorsanız Tesla hisselerini satın ve bir daha almayın" çıkışını yapan Musk, alınan kısa pozisyonları "yakacağı" sözünü vermişti.
Musk, "Günlük al sat yapanların arzularını tatmin etmek gibi bir amacım yok. Daha az umurumda olamazlardı. Lütfen hisselerimizi satın ve bir daha da almayın" diye konuşmuştu.
15 yıllık tarihinde hiç yıllık kâr açıklamayan şirket, son dört çeyreğin üçünde 1 milyar dolar nakdini harcadı.
PİYASA DEĞERİ GENERAL MOTORS'TAN FAZLA
Hisseleri hafta başında yüzde 3 yükselen Tesla'nın piyasa değeri 51,4 milyar dolar. Otomotiv tarihinin en köklü ismi General Motors'un piyasa değeri ise 190 milyon dolar.
Musk, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek haftada 5 bin araç üretmeyi planladıklarını söylemişti, ancak şirketin hedefin çok gerisinde kalması hissedarlar arasında endişe yaratmasının ardından Model 3 aracının üretimine ara verilmişti.
S3 Partners Direktörü Ihor Dusaniwsky, cuma günü yayınladığı raporunda kısa pozisyon satışları bu hızda büyümeye devam ederse bu pozisyondakiler de Model 3 sipariş verenlerin öfkesine erişebilir.
(Business HT)
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