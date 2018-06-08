Elverum - Fredrikstad maçı ne zaman?

Elverum ve Fredrikstad, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Elverum 17 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fredrikstad 15 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Elverum, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Fredrikstad son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 197 kodlu maçı oynayanlar; Elverum galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fredrikstad galibiyet oranı 0.00.

Elverum önceki hafta Mjöndalen mücadelesinde 0-3 yenildi.

Fredrikstad ise Sandnes karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Elverum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Elverum, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Fredrikstad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fredrikstad, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.