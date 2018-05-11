Elverum - Grorud maçı rakamları

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Elverum ile Grorud, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Elverum 5 puanla 9. sırada, Grorud 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elverum, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Grorud, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 270 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elverum kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Grorud sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Elverum son hafta oynanan Brumunddal maçında 1-4 kazandı.

Grorud, Birkebeineren karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Elverum, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Grorud, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Grorud, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.