Elverum - Honefoss maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Elverum, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Honefoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Elverum 19 puanla 4. sırada, Honefoss 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Elverum, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Honefoss, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 175. İddaa'da Elverum kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Honefoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Elverum son haftadaki Tynset müsabasında 4-2 kazandı.

Honefoss ise Brumunddal karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Elverum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Elverum, kendi sahasında 10 gol attı, 4 gol yedi.

Honefoss, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Honefoss 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.