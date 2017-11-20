Elvis Presley ve eski eşi Priscilla Presley’in aşk yuvasına 5.9 milyon dolar

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, eşiyle Las Vegas’ta gizlice evlendikten sonra burada 1 yıl geçiren Elvis Presley, birkaç şarkısını da bu malikânede bestelemişti.



465 metrekare genişliğindeki evde 5 yatak odası ve 5 banyonun yanı sıra bazı duvarlar camdan.

Evin 4 bin metrekarelik bahçesinde 1 yüzme havuzu, küçük bir korusu ve tenis kortu da var.

Elvis Presley

Priscilla Presley