TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Gaziantepspor kadro dışı

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