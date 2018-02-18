Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından biri olan embriyo transferinde 5 maddeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; embriyo transferinin başarılı olup olmayacağını düşünmenin bile stresi artırdığını dile getiren Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, embriyo transferi için şu önerilerde bulundu:
"Vitamin ve mineraller konusunda destek alın: Vücudunuz optimum seviyede çalışmak için, en kaliteli yakıtı kullanan inanılmaz bir makine. Hamilelik öncesi hazırlık aşamasında beslenmenizi, yani vücudunuzun yakıtını gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki de tuz alımını azaltmanız, daha fazla su içmeniz veya tahıllı ekmeğe geçmeniz gerekiyor. Yaptığınız her küçük değişiklik, ileride size büyük bir fayda sağlayacaktır, fakat hiçbiri 600 - 800 mcg'lik folik asit içermekten daha fazlasını sunmaz. Eğer multivitamin kullanmanız gerekiyorsa, doğru miktarda folik asit içerdiğinden emin olun. Embriyo transferi aşamasında sizin için gerekli olan sağlıklı bir rahim astarıdır. Buna sahip olabilmek için alacağınız multivitaminlerde ya da besinlerde vücudunuzu serbest radikallerden koruyan selenyum, hormonların sağlıklı yükselmesi için kritik olan Omega 3 yağ asitleri gibi kromozomal kırılmaları önlemeye yardımcı olan Demir ve L-Arginin bulunmasına özen gösterin. Zaten doktorunuz bu konuda gereken özeni gösterecektir.
Temiz beslenin ve detoks yapın: Temiz beslenme, son on yılın önemli sağlık mesajlarından biridir. Çoğu insan bunu nasıl yapabiliriz diyerek kaçsa da hamile kalma düşüncesi size yakın gelmeye başladığı andan itibaren bu harekete siz de katılmalısınız. Evet daha sadece aklınızda hamilelik varken buna başlamalısınız ki, hem hamilelik hem de sonrasındaki süreçlerde kendiniz ve bebeğinizin sağlığına yatırım yapmış olun.
Temiz beslenme konusunda yiyebileceğiniz en iyi gıdalar kepekli tahıl, ıspanak, lahana, Omega-3 ve hindistancevizi yağı gibi iyi yağlar, organik etler, taze sebze ve çok sayıda sıvı içerir. Alkolü hayatınızdan çıkartmak, kafein alımını azaltmak ve sigarayı bırakmanın zamanı da geldi demektir. Kısa sürede enerji düzeyinizin yükseldiğini ve genel sağlığınızın arttığını görmeye başladığınızda zaten siz kararınızı vereceksiniz. Daha da önemlisi, vücudunuzdaki serbest radikal seviyelerini düşüreceksiniz ve embriyo için daha davetkâr bir ortam hazırlamış olacaksınız.
Akupunktur yaptırın: Guardian'da yayınlanan bir rapora göre 'Akupunktur, doğurganlık tedavisi gören kadınlar için hamile kalma şansını yüzde 65 oranında artırabilir' diyor. Bu bilgi, 2008 yılında yayınlanan bu konuda hazırlanmış önemli bir çalışmadan elde edilen bir sonuçtur: Embriyo transferi ile birlikte uygulanan akupunktur, in vitro fertilizasyon geçiren kadınlar arasındaki gebelik oranlarını ve canlı doğum oranını arttırır. Bilimsel alanda da kullanılmaya başlayan akupunktur, tabii ki bu konuda eğitim almış yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Yüzyıllardır Çin'de kadın doğurganlığını arttırmak için de kullanılmaktadır. Akupunktur uygulamasının uterusa kan akışını uyardığı ve biyolojik stres tepkisini engellediği düşünülmektedir.
Rahatlayın: Stres ve aşırı duyarlılık, insanlarda kavga et veya kaç içgüdüsünün bir parçası olarak ve tehlikeli durumlarla baş etmek amaçlı olarak gelişir. Bununla birlikte modern yaşam sık sık, aşırı uyarılmış beyinlerimizin zor durumlarda kaldığı, 'tehdit' çok az olmasına rağmen aynıstres ile tepki göstermesine dahi yol açmaktadır.
Hiç kimse 'rahatlasana' denmesinden, hatta sürekli bunu duymaktan hiç hoşlanmaz. Ayrıca bazen bu cümleyi duymak bile stresli olunmasına yol açabilir. Biliyoruz tüp bebek tedavisi kolay bir süreç değil, ancak başarılı bir embriyo transferi ve ardından da gerçekleşecek bir implantasyon için bu şekilde düşünmelisiniz.
Normalde stresinizi tetikleyen şeyleri öğrenmek ve bu durumları en aza indirmek, kaçınıp yok etmek için teknikler geliştirmek için iyi bir zaman olabilir. Örneğin yoga ve nefes teknikleri ile ilgilenebilirsiniz. Sakinleştirici bir müzik listesi hazırlayın, daha sonra bu listeyi hamileliğinizde bebeğinizle dinleyebilirsiniz. Hep bu tür düşüncelere odaklanın. Endişenizi azaltmak için ne gerekiyorsa yapın. Şüpheniz varsa gözlerinizi kapatın, en sevdiğiniz tatil yerini düşünüp yavaş ve derin nefes alıp verin. Huzurlu ortamlarda, sizi rahatlatan insanlarla bir araya gelin.
Hayatınızın en uzun 2 haftasına hazırlanın: İmplantasyon prosedürü ve gebelik testi arasındaki iki haftalık süre boyunca beklemek için önceden hazırlıklı olmanız gerekir. Çoğu hasta, bunun tüm sürecin en zor kısmı ve hayatlarının en zor dönemlerinden biri olduğunu söylüyor. Transferinizden önceki birkaç hafta içinde bunu göz önünde bulundurun ve sizin için uygun bir eylem planı hazırlayın. Kendinizi meşgul edecek hoş aktiviteler bulun. Dizi izlemek, evde değişik rahatlatıcı el becerilerine odaklanmak, film seyretmek hiç fark etmez ne olursa olsun sizin için faydalı olacaktır. Sakın oturup saatleri sayıp, günleri işaretlemeye kalkmayın.
İki haftanın sonunda gebelik testi yaptırdığınızda, huzursuz ve gergin olmamaya çalışın. Heyecanlı olacaksınız orası kesin, ama iyimser de hissetmeniz gerekir.
HİÇBİR VAKA BİRBİRİNE BENZEMEZ
Sizlere hazırladığımız bu listenin hiçbir şekilde kesin veya zorunlu bir liste olmadığını unutmayın. Tüp bebek tedavisinde uygulanan vakaların hiçbiri, bir diğerine benzemez. Bizlere gelen ve tedaviye uygun bulunan her hastamızın, embriyo transferinden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için hangi adımları atabileceklerini bulmak için sizlere hazırladığımız önerilerden oluşan bu liste önemli bir destektir. Ancak her şekilde öncelikle kendi doktorunuzla görüşmeli ve bu süreçte yapacaklarınıza birlikte karar vermelisiniz."
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