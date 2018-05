Emekli maaşlarının hangi gün yatacağı kanun ile güvence altına alınmıştır. Yasada hangi emeklinin ayın kaçında maaş alacağı belirlenmiştir. Ayrıca yasaya göre emekli maaş ödeme günü cumartesi gününe gelenler cuma, pazar gününe gelenler de aylıklarını pazartesi günü alır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Kurumca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre emekli maaşlarının yatırılma gününe aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ MAAŞI HANGİ GÜN YATAR?

Eski sistemde SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanlar emekli aylıklarının hangi gün yatacağı tashis numarasının son rakamına göre ayarlanıyor.

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI

BİRİNCİ GRUP: Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında maaş alanlar bu gruptadır.

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

İKİNCİ GRUP: Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında maaş alanlar bu gruptadır.

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

ÜÇÜNCÜ GRUP: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında maaş alanlar bu gruptadır.

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

maaşlarını alırlar.

EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA

E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız. Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı sayfasından aylık maaşınızı öğrenebilirsiniz...

