Milyonlarca emeklinin cevabını 4 gözle beklediği "2018 banka promosyonları ne kadar olacak?" sorusu cevabını buldu. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan 12 milyona yakın emeklinin gözü kulağı 2018 banka promosyonlarının ne kadar olacağı sorsunun cevabına çevrilmiş durumda.

Peki 2018 yılı banka promosyonları ne kadar olacak işte cevabı...

2018 BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

2018 yılı banka promosyonları 1000 liranın altında maaş alan emekliler için en az 300 lira; 1000 - 2000 lira aralığında maaş alam emekliler için 375 lira olarak ödenecek.

2 bin liranın üzerinde maaş alan Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı'ndan maaş alan emekliler için bankalar 450 lira promosyon ödeyecekler.

BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonu primlerini doldurup SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan emeklilere bankalar tarafından belirli aralıklarla ödenen paradır.

PROMOSYON İÇİN EMEKLİLERİN 3 YIL TAAHHÜTTE BLUNMALARI GEREKİYOR

Emeklilerin promosyon alabilmeleri için emeklilerin maaşlarını aldıkları bankaya en az 3 yıl taahhütte bulunmaları gerekiyor. Hal böyle olunca 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşıyamazsınız. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.