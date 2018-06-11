Erken seçime gidilen Türkiye'de partiler ve hükümet erken seçim vaatlerini bir bir açıklamaya başladı. Açılanan vaatte bayramlardan önce emeklilere 1000 (bin) tl değerinde ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Ramazan'ın son günlerine girilmişken bayram yaklaşıyor, emekliler ise hükümetin vaadini yerine getirip getiremeyeceğini merak ediyor. Peki, Emeklilere verileceği söylenen ikramiyeler ödendi mi?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve detayları belli olan emekliye bayram ikramiyesi konusu en çok merak edilenler arasında. Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi alacakları 1000 TL ikramiyenin tarihi vatandaşlar tarafından uzun süredir araştırılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ikramiyelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki ‘biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi.” demişti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENDİ Mİ?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu Bakanlar Kurulu’nun ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklanmıştı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emekli ikramiyesinin tarihini ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağını açıkladı.

Buna göre Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1000 TL ikramiye yatırıldı. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek." ifadelerini kulandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ EKSİK YATIYOR İDDİALARI DOĞRU MU?

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya hesabından açıklama yaparak her emekliye bin TL verilmeyeceğini, kimilerine 300 TL, kimilerine ise 500 TL verileceğini, bunun da nedeninin maaş farkı olduğunu yazmıştı.

Muhalefetteki bu iddialar üzerine Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, 15 Mayıs 2018 tarihli grup toplantısında Aytun Çıray’ın her emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verilmeyeceğine dair iddiasının doğru olmadığını belirtti. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hakkında ortaya atılan iddiaları net bir dille yalanlayan Binali Yıldırım "Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli olanlar bu yıl iki Kurban Bayramı öncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı aranacak.