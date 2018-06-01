12 milyon emeklinin ocak ve temmuz aylarında maaşının artması ile alacakları ek ödeme miktarı da artış göstermektedir. Ek ödeme kısaca vergi iadesi olarak bilinmektedir. 2006 yılında vergi iadesi yerine ek ödeme gelmiştir. Alınan ek ödeme her emekli için farklılık göstermektedir.

Ayrıca emekli olanlar emekli maaşı detaylarına bakmadıkları için ödenen parayı sadece aylık maaşı zannedebilir. Oysa ek ödeme de içindedir. E Devlet'te yapılacak sorgulama ile aylık bilgisi net olarak öğrenilebilir. Yazımızdan ek ödeme nedir? Nereden öğrenilir? Son olarak da ek ödeme hesaplaması nasıl yapılır sorularına cevap bulabilirsiniz.

EK ÖDEME NEDİR?

Adil bir vergi uygulaması gerçekleştirmek amacıyla vatandaşlardan daha önce alınmış olan vergilerin kısmen veya tamamen geri verilmesidir. Burada idari, sosyal ve ekonomik nedenlerle gözetilir.

EK ÖDEME SORGULAMA

Emekliler her ay aldıkları ek ödeme mitarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Bu sayfada ödenen emekli maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek ödeme miktarı belirtilir.

4A için; https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

4B için; https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

4C için; https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Emeklilerin taban maaşlarına ocak ayında eklenen yüzde 5.69’luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yani aldığınız maaşın yüzde 4’ü kadar ek ödeme alırsınız. Maaşınız arttıkça ek ödeme de artar.

Net maaş : 1600

Ek ödeme : 1600'ün %4'ü: 64 TL

Hesaba yatacak toplam maaş: 1664 TL