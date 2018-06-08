2018 yılında emeklilere gelen yeni düzenlemelerle birlikte emekli vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin rahatlıkla ulaşabildikleri emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? 4A-4B emekli aylığı nasıl hesaplanır?
2018 4A-4B EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Belirlenen sürede çalışma gününü dolduran, yaş kriterini ve prim ödemelerini tamamlayan vatandaşların hak sahibi olduğu emekli maaşı her çalışanın dört gözle beklediği ödemedir. Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi de alacağı emekli maaşını öğrenmek üzere sorgulamalar yapmaktadır. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? Önceki yıllarda uzun uğraşlar gerektiren bu işlem, SGK tarafından açılan sayfa ile artık çok kolay.
SSK emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı sorgulamak ve hesaplamak için yapmanız gereken linklere tıklamak ve gereken bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaktır. İşte, 4A ve 4B emekli maaşı hesaplama işlemi ayrıntıları...
4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI NEREDEN NASIL SORGULANIR?
Emekli maaşını hesaplamak isteyen 4A emeklisi vatandaşların yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak.
4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise belirtilen e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf
yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra kolaylıkla emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
3 Ocak 2018 tarihi itibariyle zam oranlarını bekleyen memur ve işçi emeklilerinin son durumu belli oldu. Açıklanan enflasyon farkı verileriyle beraber emekli maaş zamları karara bağlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında Temmuz'da enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.02 artış olacak. Tavan maaşta artış 180 lirayı bulacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe aldı. Ocak'ta maaşları yüzde 5.69 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını ise bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Zam oranı, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla ortaya çıkacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını alacak.
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