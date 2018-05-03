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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının, terör mağdurlarının, sporcuların, girişimci gençlerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.