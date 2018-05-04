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Ağbal, "İlk defa uygulamaya bu Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran'ın başında bu ödemeler hak sahiplerine yapılmış olacak. Tabi ki dosya bazında yapılacak, her hak sahibi dosyadan aldığı pay oranında bu ikramiyeden yararlanacak. Böylelikle bütün emeklilerimizin yıllık 2 bin liralık, aylıklarında bir artış yapmış olacağız. Aylık olarak düşünecek olursak da bütün emeklilerin emekli aylıklarında 166 lira civarında bir artış da yapmış olacağız. 12,3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak. Düzenlemenin maliyeti 22,3 milyar lira." dedi.

Bakan Ağbal, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşların aylıklarının da 266 liradan 500 liraya çıkarıldığını aktararak, bundan 581 bin kişinin bundan yararlanacağını bildirdi.