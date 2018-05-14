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Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor."