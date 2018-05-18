Ocak ayında yapılan son zamla, 2018 Emekli maaşı ne kadar oldu? sorusu sigortalı çalışanlar için her zaman popülerliğini korur. Emekli maaşınızın ne kadar olacağını hesaplamadan önce birkaç bilgi vermek istiyoruz; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışanları 4A, 4B ve 4C olarak sınıflandırır. 3 farklı sigorta kapsamında çalışmış olan bu emeklilerin maaş hesaplamaları da farklı yollarla yapılır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra 4A, 4B, 4C fark etmeksizin E Devlet ile maaş sorgulama yapabilirsiniz. İşte 2018 4A, 4B ve 4C emekli maaşı sorgulama işlemi hakkında detaylar...

2018'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2018 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira, en düşük işçi emeklisi maaşı 939 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 öncesi) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.

ADIM ADIM E DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

Emekli aylık bilgisi sayfasında maaş ve ek ödeme bilgilerinin yanı sıra aylık başlangıç tarihi, 2000öncesi aylık bağlanma oranı, 2008/10 sonrası aylık bağlanma oranı, 2000 öncesi gün, 2008/10 öncesi gün, 2000-20008/10 arası aylık bağlanma oranı, intibak aylık bağlanma oranı, 2000-2008 arası gün, gösterge, sigortalının en son çalıştığı sektör, toplam gün bilgileri de yer alır. Aynı şekilde 4B ve 4C üzerinden emekli olanlarda aylık bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiye de 4B/4C emekli aylığı bilgisi sayfasından ulaşırlar.

Ayrıca 4A Almanya/Bulgaristan emekli ödemeleri de aynı yol izlenerek görüntülenebilir.

SGK AYLIK HESAPLAMA

SGK'nın resmi sayfasından aylık hesaplamayı istenen kimlik bilgilerinizi doldurduktan sonra görebilirsiniz. Yani https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yaptıktan sonra TC. kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum tarifi ilgileriniz ile sorgulama yapabilirsiniz.