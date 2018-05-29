Emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika! Sarıeroğlu A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SSK Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak.

"Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramı var.

Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimizi bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşlarını ayın 1-5'i arasında, SSK-Bağkur emekli maaşlarını da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödeyeceğiz"