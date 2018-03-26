Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Bu soru milyonlarca emekli tarafından merakla soruluyor. Uzun zamandır konuşulan bayram ikramiyesi için gözler Perşembe günü yapılacak olan Kamu Personeli Dayanışma Kurulu toplantısına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi yolu açıldığı takdirde, bu ikramiyeden SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yararlanabilecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emeklilerin gündemden düşürmediği ve sürekli konuşulan emekli maaşına bayram ikramiyesi için gözler Perşembe gününe çevrildi. Perşembe günü toplanacak olan Kamu Personeli Dayanışma Kurulu'nda memur ve memur emeklilerinin gündeminde olduğu bayram ikramiyesi de masaya yatırılacak.
Toplantıdan bayram ikramiyesi kararı çıktığı takdirde, yalnızca memur ve memur emeklileri değil aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu ikramiyeyi alabilecekler.
YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ
KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:
Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.
Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.
EMEKLİYE 2 BİN LİRA İKRAMİYE MÜJDESİ
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusu bu ay KPDK toplantısında gündeme gelecek. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikici olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ DE YARARLANABİLECEK
Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.
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