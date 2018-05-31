Emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaşarı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

İŞTE 2018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.

En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.

En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira

Öğretmen (1/4) 3909 lira

Polis memuru (8/1) 5043 lira

Uzman doktor (1/4) 5923 lira

Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira

Kaymakam (1/4) 8884 lira

Mühendis (1/4) 5187 lira

(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)