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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması vaadinin, seçimden önce KHK ile hemen gerçekleştirilmesi çağrısının hatırlatılması üzerine Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Muharrem Bey'in, birazcık böyle bu konularla alakalı daha iyi ders çalışması gerekiyor bence. Normal üslubumda yoktur böyle şeyler söylemek ama bakanlığımı ilgilendiren bir konu."

Sarıeroğlu, düzenlemenin seçimden sonra yapılmasının öngörüldüğünü, emeklilikle ilgili bir düzenleme olduğu için de bu grupta çalışanlarda herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını belirtti.