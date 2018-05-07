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Emekli maaşları ne kadar olacak sorusu merak edilirken son dakika müjdesi Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmişti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını açıkladı. Emekli ne kadar ikramiye alacak? İkramiye hangi tarihte verilecek?