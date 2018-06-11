Milyonlarca emeklide bayramdan önce maaş heyecanı başladı. 2018 emekli maaşları bayramdan önce ne zaman yatacak? Bakan Julide Sarıeroğlu maaşların ne zaman ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının 11-13 Haziran tarihleri arasında ödeneceği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramının 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne aldığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesi ise şu şekilde olacaktır:

- 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018,

- 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018,

- 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018

MAAŞ VE İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını belirterek, "Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak." dedi. Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti:

"Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."