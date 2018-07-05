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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.