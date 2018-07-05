Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları

05.07.2018 - 10:37 | Güncelleme:

İşte Temmuz ayı en düşük emekli ve memur maaşı...

  • 1 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    1 | 7

    Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Enflasyon farkının belli olmasının ardından memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte Temmuz ayı maaş zam oranları...

  • 2 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    2 | 7

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

  • 3 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    3 | 7

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

    Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı alacak.

  • 4 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    4 | 7

    1500 lira alan memur ve memur emeklisinin maaşı zamlarla beraber 1630 lira olacak. 1500 lira alan işçi emeklisinin maaşı ise 1638'e yükselecek.

  • 5 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    5 | 7

    BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ

    Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

  • 6 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    6 | 7

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

  • 7 Emekli maaşları son dakika! En düşüş Temmuz emekli maaşı 2018! İşte zam oranları
    7 | 7
    UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)
    2018 Ocak 2018 Temmuz
    MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978
    GENEL MÜDÜR  1/4 9.709 10.507
    ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)  1/4 5.098 5.519
    MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387
    ÖĞRETMEN  1/4 3.927 4.247
    KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651
    BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516
    POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823
    UZMAN DOKTOR  1/4 6.064 6.568
    HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124
    MÜHENDİS  1/4 5.204 5.634
    TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527
    PROFESÖR  1/4 8.384 9.089
    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ  7/1 4.939 5.347
    VAİZ  1/4 4.082 4.415
    AVUKAT  1/4 4.967 5.377

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.