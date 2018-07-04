Emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni enflasyon farkından sonra emekli ve memur maaşlarına ypılan zam oranı merak ediliyor. İşte zamlı emekli maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı alacak.

1500 lira alan memur ve memur emeklisinin maaşı zamlarla beraber 1630 lira olacak. 1500 lira alan işçi emeklisinin maaşı ise 1638'e yükselecek.

BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ

Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2018 Ocak 2018 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978 GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507 ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387 ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651 BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516 POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823 UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124 MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527 PROFESÖR 1/4 8.384 9.089 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347 VAİZ 1/4 4.082 4.415 AVUKAT 1/4 4.967 5.377

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.